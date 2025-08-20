Трамп рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп после встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским хочет оценить возможность диалога между ними без него. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналисту Марку Левину.
«У меня была очень успешная встреча с президентом Путиным. У меня была очень успешная встреча с президентом Зеленским. И теперь я подумал, что будет лучше, если они встретятся без меня, просто чтобы посмотреть, я хочу посмотреть, что произойдет», — сказал он (цитата по ABC News).
Трамп добавил, что, в случае необходимости присоединится к Путину и Зеленскому, для того чтобы сторонам удалось прийти к соглашению. «Вы знаете, между ними тяжелые, очень плохие, очень плохие отношения. И теперь мы посмотрим, как у них пойдет, и если будет необходимо, а так, вероятно, и будет, то я приеду и смогу довести дело до конца», — отметил Трамп.
Трамп объявил о подготовке встречи Путина и Зеленского, после того как 18 августа принял в Белом доме украинского президента и нескольких европейских лидеров, а также провел телефонные переговоры с Путиным. С российским президентом Трамп встречался 15 августа на Аляске.
В Кремле сообщили, что президенты России и США поддержали проведение прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и допустили «возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон».
Путин в начале августа говорил, что встретится с Зеленским при «определенных условиях», но до них, по словам российского президента, пока далеко.
Ранее агентство Reuters cо ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщило, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Будапеште. По информации AFP, Путин предложил Трампу организовать встречу с Зеленским в Москве, но украинский президент отказался от этого предложения.