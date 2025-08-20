Еще один западный министр разругался с лидером воюющей страны

Коллега министра Клэр О’Нил назвала комментарии Нетаньяху «разочаровывающими». «Я думаю, что у Биньямина Нетаньяху вошло в привычку делать подобные комментарии, — сказала она. — Этот тип дипломатии не работает, и именно поэтому Австралия не участвует в этом. Мы очень гордимся нашим премьер-министром на мировой арене. Он делает это, проявляя уважение. Он делает это, занимая сильную позицию в отношении нашей страны. Мы определяем наши национальные интересы, и именно так мы подходим к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке».