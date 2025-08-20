Еще один западный министр разругался с лидером воюющей страны

Правительство Австралии отвергло подстрекательскую критику Биньямина Нетаньяху и обвинило некоторых израильских политиков в «фанатичных» взглядах на палестинцев. Словом, экстраординарная политическая распря между Израилем и Страной кенгуру становится все более ожесточенной.
Министр внутренних дел Тони Берк, чей отказ в выдаче туристической визы крайне правому депутату Кнессета Симхе Ротману вызвал критику со стороны Тель-Авива, поддержал это решение и раскритиковал израильского премьер-министра за войну в Газе, где десятки тысяч мирных палестинцев погибли в результате израильских военных действий и бомбардировок предвыборная кампания.
«Сила не измеряется тем, сколько людей вы можете взорвать или сколько детей вы можете оставить голодными», — сказал Берк в интервью Национальному радио в среду.
«Сила гораздо лучше измеряется именно тем, что сделал премьер-министр Энтони Албаниз, а именно: когда принимается решение, которое, как мы знаем, не понравится Израилю, он обращается прямо к Биньямину Нетаньяху».
Комментарии Берка появились на следующее утро после того, как Нетаньяху обострил противостояние с Австралией и осудил австралийского премьера Албаниза, пишет The Guardian. В пятницу офис Нетаньяху написал: «История запомнит Албаниза таким, какой он есть: слабым политиком, который предал Израиль и бросил австралийских евреев».
В среду днем Албаниз заявил, что не будет принимать комментарии Нетаньяху на свой счет.
«У нас была долгая дискуссия перед заседанием кабинета министров, которое состоялось в прошлый понедельник утром. Тогда я четко изложил премьер-министру Нетаньяху свою точку зрения и точку зрения Австралии на будущее… Я дал ему возможность изложить, какое политическое решение существует, — сказал австралиец журналистам. — Я не принимаю это на свой счет. Я общаюсь с людьми дипломатично, а он [Нетаньяху] говорил то же самое о других лидерах».
В понедельник Нетаньяху также написал письмо Албанизу, обвинив премьер-министра в том, что он подливает «масла в огонь антисемитизма», и осудил признание Австралией Палестины, которое он назвал «мерами умиротворения». Письмо было распространено в социальных сетях Австралийской еврейской ассоциацией, праворадикальной группой, которая организовала запланированное турне Ротмана с выступлениями.
В письме Нетаньяху утверждается, что «ненависть к евреям сейчас царит на улицах Австралии».
«Обмен любезностями» свидетельствует о серьезном обострении напряженности в отношениях между двумя странами после того, как Австралия пообещала признать палестинское государство, констатирует The Guardian. На этой неделе австралийское МВД аннулировало визу Ротмана из-за его прошлых комментариев, в которых он назвал детей в Газе «врагами» Израиля. Затем Израиль аннулировал визы австралийских представителей в Палестинской администрации.
Министр Берк подтвердил радио ABC, что решение аннулировать визу Ротмана было принято в ответ на его высказывания о детях и направлено на защиту палестинцев и австралийских мусульман, а не из-за его призывов к уничтожению ХАМАСА, как утверждали некоторые консервативные СМИ.
«Если бы кто-то захотел приехать с публичным выступлением и публично высказал свое мнение об израильских детях, я бы заблокировал выдачу визы, — сказал Берк. — Я не собираюсь снижать планку защиты взглядов, которые являются фанатичными по отношению к палестинскому народу».
Коллега министра Клэр О’Нил назвала комментарии Нетаньяху «разочаровывающими». «Я думаю, что у Биньямина Нетаньяху вошло в привычку делать подобные комментарии, — сказала она. — Этот тип дипломатии не работает, и именно поэтому Австралия не участвует в этом. Мы очень гордимся нашим премьер-министром на мировой арене. Он делает это, проявляя уважение. Он делает это, занимая сильную позицию в отношении нашей страны. Мы определяем наши национальные интересы, и именно так мы подходим к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке».
Оппозиция обвинила правительство в ухудшении отношений с Израилем, назвав их рекордно низкими за все время. Теневой министр внутренних дел Эндрю Хасти раскритиковал решение лейбористов аннулировать визу и сказал, что, хотя он и не согласен со всеми взглядами Ротмана, правительству не следовало отказывать в визе члену Кнессета. «Правительство не смогло осознать, что будет означать эта отмена», — сказал он в интервью радио ABC.
Представитель либеральной партии Джейн Хьюм назвала комментарии Берка «подстрекательскими» и «возмутительными»: «Можно понять, почему Нетаньяху чувствовал бы себя преданным Австралией и Энтони Албанизом».