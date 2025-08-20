Воюющая страна собралась отреагировать на план перемирия к пятнице

Израиль заявил, что к пятнице представит свой ответ международным посредникам по поводу нового плана прекращения огня в Газе, принятого ХАМАСОМ на фоне растущего давления с целью заключения перемирия в войне, унесшей жизни более 62 000 палестинцев.
После массовых протестов в Израиле с требованием заключить сделку, которая обеспечила бы освобождение оставшихся в живых 20 израильских заложников, удерживаемых в Газе, оказалось, что ХАМАС снизил свои требования в отношении обмена заключенных на заложников, а также в отношении границ требуемой Израилем «буферной зоны безопасности», пишет The Guardian.
Согласно сообщенным деталям предлагаемого плана, около половины оставшихся в живых заложников, а также тела погибших будут освобождены в рамках поэтапной сделки в обмен на около 150 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, некоторые из которых отбывают пожизненное заключение, в течение предусмотренного 60-дневного периода прекращения огня.
Хотя Израиль заявил, что он больше не заинтересован в частичном соглашении, вместо этого угрожая новым масштабным наступлением с целью захвата города Газа, детали нового предложения о прекращении огня приближают его к плану соглашения, первоначально предложенному специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Глава Моссада Дэвид Барни недавно посетил Катар на фоне слухов о том, что переговоры идут более активно, чем это официально признается Израилем.
Израильские официальные лица проинформировали, что Биньямин Нетаньяху проведет переговоры по этому предложению в ближайшие несколько дней. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству AFP, что позиция правительства не изменилась, и потребовал освобождения всех заложников в рамках любой сделки.
Представитель министерства иностранных дел Катара заявил во вторник, что последнее предложение о прекращении огня в Газе, согласованное ХАМАСОМ, «почти идентично» предыдущему плану, выдвинутому Уиткоффом. ХАМАС дал «очень позитивный ответ, и он действительно был почти идентичен тому, на что ранее согласилась израильская сторона», — сказал пресс-секретарь.
Египет заявил в понедельник, что он и Катар направили новое предложение Израилю, и «теперь мяч на его стороне».
Во вторник появились сообщения о том, что египетские силовики оказывают сильное давление на ХАМАС, чтобы тот согласился на компромисс, который позволил бы удовлетворить требования Израиля о демилитаризации Газы в любом будущем мирном соглашении, передав оружие ХАМАСА на хранение в Египет на неопределенный срок.
С согласия ХАМАСА основное внимание теперь будет сосредоточено на Израиле, который находится под растущим международным давлением, вынуждающим его согласиться на прекращение огня на фоне международного ужаса по поводу повсеместного голода, распространившегося по палестинской территории после того, как Израиль в начале этого года ввел полную блокаду для доставки гуманитарной помощи в Газу.
Несмотря на то, что Израиль в настоящее время поставляет некоторые товары в сектор Газа, этого недостаточно, чтобы предотвратить массовый голод, заявило во вторник управление ООН по правам человека. Его представитель Тамин аль-Китан заявила на брифинге для прессы в Женеве: «За последние несколько недель израильские власти разрешили доставку гуманитарной помощи только в тех количествах, которые намного ниже тех, которые были бы необходимы для предотвращения массового голода».
Он сказал, что угроза голода в Газе является «прямым результатом политики израильского правительства по блокированию гуманитарной помощи». Израильское военное агентство Cogat, координирующее оказание помощи, заявило, что Израиль прилагает «значительные усилия» для распределения помощи в Газе, что было отвергнуто многими членами международного сообщества.
В то время как ультраправые союзники Нетаньяху отвергают любую перспективу прекращения огня, вновь заявляя, что они могут развалить его хрупкую правящую коалицию, масштабы массовых протестов в поддержку соглашения, которое обеспечило бы возвращение израильских заложников, набирают обороты, и на эти выходные запланированы новые демонстрации, пишет The Guardian.
Во вторник аналитики израильских СМИ предположили, что колеблющийся Нетаньяху, чья позиция резко колебалась между поддержкой частичной сделки о прекращении огня и отказом от нее, будет вынужден выбрать курс действий, не в последнюю очередь в том случае, если Белый дом поддержит условия прекращения огня.
«Всего две недели назад он изменил свое мнение и вместо того, чтобы настаивать на частичной сделке, стал яростно требовать всеобъемлющего соглашения, — написал Амос Харель в “Гаарец” о Нетаньяху, которого так называемый “международный уголовный суд” разыскивает в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе. — Как обычно, все изменчиво: Нетаньяху будет менять свои аргументы и объяснения и может даже тайно поощрять внутреннюю оппозицию, пока он может позволить себе избегать подписания соглашения. Если обстоятельства станут для него невозможными либо из-за требования Трампа, либо из-за постоянного и серьезного общественного резонанса, сделка будет подписана, несмотря на риски, которые она для него представляет».
Осенью над израильским премьер-министром в полном объеме возобновится судебный процесс по обвинению в коррупции, и наиболее существенным из этих рисков является то, что правительство Нетаньяху падет и он будет вынужден назначить новые выборы, напоминает The Guardian.
В своей статье для правоцентристской газеты «Едиот Ахронот» Бен-Дрор Йемини столь же резко высказался о руководстве Нетаньяху и последствиях отклонения нового предложения. «Что теперь? Если Израиль скажет “нет”, он попадет в ловушку, подготовленную ХАМАСОМ. Потому что, если разговоры — а это всего лишь разговоры — о захвате города Газа уже начали вызывать все больше призывов к введению санкций против Израиля, то военное вторжение в Газу только вызовет еще более сильную лавину», — написал он.
«Мы должны иметь в виду, что ситуация всегда может ухудшиться, — говорится в статье. — И если вторжение Израиля в город Газа, наряду со всеми ужасающими картинами разрушений, разрухи и гибели людей, ускорит эту лавину, то вторжение в город Газа после того, как ХАМАС согласился на план Уиткоффа, и после того, как Израиль отказался, только усилит лавину. В очередной раз будет доказано, что стратегия ХАМАСА гораздо более разумна, чем стратегия Израиля».