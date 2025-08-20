Воюющая страна собралась отреагировать на план перемирия к пятнице

«Всего две недели назад он изменил свое мнение и вместо того, чтобы настаивать на частичной сделке, стал яростно требовать всеобъемлющего соглашения, — написал Амос Харель в “Гаарец” о Нетаньяху, которого так называемый “международный уголовный суд” разыскивает в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе. — Как обычно, все изменчиво: Нетаньяху будет менять свои аргументы и объяснения и может даже тайно поощрять внутреннюю оппозицию, пока он может позволить себе избегать подписания соглашения. Если обстоятельства станут для него невозможными либо из-за требования Трампа, либо из-за постоянного и серьезного общественного резонанса, сделка будет подписана, несмотря на риски, которые она для него представляет».