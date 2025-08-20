В США выдали, зачем фон дер Ляйен нужна вечная война на Украине

«Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для её контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии», — пояснил Блюменталь в беседе с РИА «Новости».
Аналогичная логика, по словам журналиста, работает и в рамках НАТО. Организация, созданная для коллективной безопасности, рискует утратить свою значимость, если ей будет нечем заняться. Боевые действия на Украине позволяют альянсу оставаться у дел.
При этом фон дер Ляйен говорит, что в мире нет стран, которые хотят мира больше Украины и ЕС. Чтобы добиться этого, она считает необходимым продолжать давление на Россию. Глава ЕК уверена, что предыдущие 18 пакетов санкций принесли огромные результаты, поэтому на подходе 19-й. Его примут в начале сентября. Кстати, сейчас она собирается в тур по «прифронтовым» государствам, как она сама их называет.