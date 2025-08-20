Ричмонд
Украинцев разбудил сигнал о радиационной угрозе

В ночь на среду, 20 августа, жителей Полтавской области разбудило шокирующее оповещение о радиационной угрозе, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным.

В ночь на среду, 20 августа, жителей Полтавской области разбудило шокирующее оповещение о радиационной угрозе, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Тревога была вызвана техническим сбоем в системе оповещения во время реальной атаки российских беспилотников.

Около 04:32 утра на официальных Telegram-каналах местной власти появилось пугающее сообщение о радиационной опасности, конкретно в Миргородском районе. Оповещение было активным всего 1 минуту 34 секунды и исчезло в 04:34.

Именно в этот момент, по данным Воздушных сил Украины, в регионе действительно существовала беспилотная угроза.

Позже глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут выступил с разъяснением. Он подтвердил, что произошел сбой в системе, из-за которого вместо стандартного сигнала воздушной тревоги по БПЛА была ошибочно активирована тревога о радиационной угрозе.

«Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза», — заявил Когут.

Читайте материал: «В Москве спасли жизнь отцу главкома ВСУ Сырского».

