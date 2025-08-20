В Госдуме предупредили о риске ядерной войны в случае вступления Украины в НАТО

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о невозможности возвращения Крыма Украине, а также о невозможности вступления Киева в НАТО. В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в Североатлантический альянс необратим, хотя вопрос членства пока не обсуждается.