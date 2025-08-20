Ричмонд
В Госдуме предупредили о риске ядерной войны в случае вступления Украины в НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью «ТАСС», что вступление Украины в НАТО может привести к ядерной войне.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью «ТАСС», что вступление Украины в НАТО может привести к ядерной войне. По его словам, размещение западных ракетных комплексов у границ России в случае такого сценария вынудит Москву к обороне.

Любое такое действие, любая провокация, любые ошибки приведут к ядерной войне, подчеркнул Чепа.

Депутат выразил возмущение тем, что западные страны продолжают обсуждать возможность вступления Украины в НАТО и допускают локальные ядерные удары и серьезные локальные конфликты, которые, по их мнению, не затронут их.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о невозможности возвращения Крыма Украине, а также о невозможности вступления Киева в НАТО. В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в Североатлантический альянс необратим, хотя вопрос членства пока не обсуждается.

Читайте также: Оценены гарантии безопасности для Украины в обмен на мирное соглашение.

