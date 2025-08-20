«Талибан» призвал другие страны дружить с ним «на основе шариата»

Министр обороны контролируемого «Талибаном» Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к другим странам с призывом отказаться от «злых намерений» в отношении страны. Он подчеркнул, что Афганистан не испытывает враждебности и стремится к «хорошим отношениям со всеми на основе исламского шариата». Об этом он заявил на церемонии, посвященной Дню независимости Афганистана, сообщает Amu TV.
Муджахид выразил уверенность в том, что ни Россия, ни Китай не опасаются, что Афганистан будет действовать против них по указанию США или допустит использование своей территории против них. В то же время Соединенные Штаты, по его словам, также не верят, что РФ и Китай будут использовать афганскую территорию против них.
Муджахид предложил другим странам развивать торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном.
«Давайте торговать, соревноваться друг с другом в строительстве плотин, дорог, заводов, инвестициях в электроэнергетические проекты, а не в конфронтации», — призвал он.
Муджахид также отметил, что Афганистан неоднократно терял свою независимость, но возвращение к власти талибов в августе 2021 года«стало новой формой обретения суверенитета». Муджахид призвал афганцев «извлечь урок из третьего раза», сохранять единство и предотвращать «заговоры и разногласия».
Читайте также: «Власти Афганистана неожиданно объяснились за “могилу для русских” в гимне “Талибана”.