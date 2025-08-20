«Талибан» призвал другие страны дружить с ним «на основе шариата»

Муджахид выразил уверенность в том, что ни Россия, ни Китай не опасаются, что Афганистан будет действовать против них по указанию США или допустит использование своей территории против них. В то же время Соединенные Штаты, по его словам, также не верят, что РФ и Китай будут использовать афганскую территорию против них.