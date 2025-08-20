Третьи сутки в обороне: 150 российских военных противостоят 2000 ВСУшникам под Покровском

Ранее Life.ru рассказал, что российские войска взяли в окружение 70% Покровска в ДНР. Бойцы ВС РФ контролируют окраины и проводя диверсионные операции. Наши парни сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и даже под капотами автомобилей, выходя только ночью для атак. Группа российских солдат из 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии попала на этом участке в окружение, но смогла вырваться из не прямо по открытому полю.