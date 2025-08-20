Захарова назвала карты Украину в Белом доме оплеухой для Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление карты Украины в Белом доме, назвав этот инцидент «мощной оплеухой», призванной привести в чувство Владимира Зеленского и его окружение. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет подряд, оторвавшись от истории, географии и реальности, вещал о поле боя, где якобы должно решиться всё, не понимая при этом, о чём вообще говорит. Эта оплеуха, видимо, должна была каким-то магическим образом взбодрить Зеленского. Хотя, думаю, окончательно привести его в чувство уже вряд ли получится у кого бы то ни было», — рассказала Захарова.
По её словам, карта наглядно показала Зеленскому, тем, кого он прикрывает, и тем, кто использует его в своих целях, «сколько они потеряли во всех смыслах».
18 августа Белый дом опубликовал фото, на котором запечатлены президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в момент их общения на фоне карты Украины без Крыма и новых регионов РФ.