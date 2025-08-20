Захарова назвала карты Украину в Белом доме оплеухой для Зеленского

«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет подряд, оторвавшись от истории, географии и реальности, вещал о поле боя, где якобы должно решиться всё, не понимая при этом, о чём вообще говорит. Эта оплеуха, видимо, должна была каким-то магическим образом взбодрить Зеленского. Хотя, думаю, окончательно привести его в чувство уже вряд ли получится у кого бы то ни было», — рассказала Захарова.