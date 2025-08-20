NYT назвала самый близкий к скандалу момент встречи Трампа с лидерами ЕС

Европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа старались избегать больших разногласий с американским лидером. Ближе всего к «дипломатическому скандалу» ситуация дошла, когда канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости прекращения огня, пишет The New York Times.
По данным газеты, в частном порядке Мерц настаивал на том, чтобы Трамп добился прекращения огня по крайней мере на время любой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
На открытой части саммита в Белом доме немецкий канцлер сказал, что все участники встречи хотят добиться прекращения огня, «самое позднее уже на следующей встрече». «Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня, поэтому давайте работать над этим», — заявил он.
При этом Трамп после встречи с Путиным на Аляске выразил мнение, что мирных договоренностей можно достичь и во время ведения боевых действий. «Я бы хотел, чтобы они остановились, но стратегически это может быть невыгодно как для одной, так и для другой стороны», — сказал он на саммите в Белом доме.
Российская сторона не поддерживала идею временного перемирия на Украине и выступает за долгосрочное урегулирование. Так, в мае Путин называл в качестве нюансов продолжение поставок оружия Киеву во время перемирия и мобилизации на Украине.
The Guardian ранее называла самым напряженным момент встречи Трампа с Зеленским в Белом доме, когда украинский президент «начал вдаваться в детали приоритетов Украины по прекращению конфликта». «Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем внезапно, словно опомнившись, он быстро завершил свое выступление», — отметила газета.
Трамп после проведения саммита в Белом доме назвал день очень успешным.