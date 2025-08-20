Появились кадры начавшегося после взрывов пожара на нефтебазе в Измаиле

В Сети появились кадры сильнейшего пожара, начавшегося на нефтебазе в Измаиле после серии взрывов.
Судя по опубликованному видео, огонь охватил значительную территорию.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на среду в районе Измаила прогремели 27 взрывов, в результате которых загорелась местная нефтебаза.
Также стало известно о сильном пожаре, начавшемся после удара по расчету ПВО ВСУ в Одессе. Военные Telegram-каналы сообщили об уничтожении минувшей ночью в окрестностях города нескольких ЗРК противника, в том числе пусковой установки Patriot.