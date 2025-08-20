Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

Статус ветерана получат те добровольцы, которые находились в зоне специальной военной операции с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года — в этот период граждане не могли подписывать соглашения о пребывании в отрядах добровольцев, поделились подробностями авторы публикации.