Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

Добровольцы первых месяцев СВО на Украине получат статус ветеранов боевых действий. Такое предложение выдвинуло Минобороны РФ, его уже одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Статус ветерана получат те добровольцы, которые находились в зоне специальной военной операции с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года — в этот период граждане не могли подписывать соглашения о пребывании в отрядах добровольцев, поделились подробностями авторы публикации.
Изменения предлагается внести в ФЗ «О ветеранах». По словам депутата нижней палаты российского парламента Вячеслава Калинина, документ устраняет социальную несправедливость в отношении тех, кто защищал Российскую Федерацию на полях СВО и проявлял героизм и отвагу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно закону, участники СВО, которые выполняли задачи в новых российских регионах с момента их вхождения в состав страны, получат статус ветеранов боевых действий.