После слов Трампа начато расследование подтасовки столичной полицией статистики преступности

Сообщается, что федеральное расследование началось после того, как в мае столичный департамент полиции отстранил от должности начальника столичной полиции Майкла Пуллиама за то, что он якобы изменил данные о преступлениях. В прошлом месяце местный телеканал NBC сообщил, что Пуллиам, бывший командующий 3-м округом Вашингтона, округ Колумбия, который патрулирует районы Адамс-Морган и Колумбия-Хайтс, столкнулся с обвинениями со стороны профсоюза полицейских в фальсификации данных, в том числе в ложном представлении поножовщины и угона автомобилей как менее тяжких преступлений. Пуллиам отрицает эти обвинения.