После слов Трампа начато расследование подтасовки столичной полицией статистики преступности

Федеральные прокуроры начали расследование в США в отношении полиции Вашингтона, округ Колумбия, в связи с якобы фальсифицированной статистикой преступлений. Решение было принято после того, как президент Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях информацию о «поддельных показателях преступности в столице США».
Федеральные прокуроры начали уголовное расследование в связи с утверждениями о том, что полиция Вашингтона, округ Колумбия, систематически манипулировала статистикой преступности, чтобы столичный город казался более безопасным, чем он есть на самом деле, пишет The Guardian.
Расследование, как сообщают анонимные источники The Washington Post, NBC News и Fox News, проводимое прокуратурой округа Колумбия под руководством Джанин Пирро, стало очередным обострением отношений между администрацией Трампа и официальными лицами округа Колумбия по поводу федерального контроля над местной полицией.
Министерство юстиции США не ответило на запрос о комментариях к расследованию, подчеркивает The Guardian.
Президент Трамп в понедельник в некоторой степени подтвердил расследование, написав в социальных сетях, что власти Вашингтона предоставили «поддельные данные о преступлениях», чтобы создать «ложную иллюзию безопасности», а чиновники «находятся под серьезным расследованием».
Сообщается, что федеральное расследование началось после того, как в мае столичный департамент полиции отстранил от должности начальника столичной полиции Майкла Пуллиама за то, что он якобы изменил данные о преступлениях. В прошлом месяце местный телеканал NBC сообщил, что Пуллиам, бывший командующий 3-м округом Вашингтона, округ Колумбия, который патрулирует районы Адамс-Морган и Колумбия-Хайтс, столкнулся с обвинениями со стороны профсоюза полицейских в фальсификации данных, в том числе в ложном представлении поножовщины и угона автомобилей как менее тяжких преступлений. Пуллиам отрицает эти обвинения.
Но, по словам источников в правоохранительных органах, федеральные прокуроры в настоящее время изучают возможные правонарушения со стороны нескольких полицейских и городских чиновников.
Мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер неоднократно приводила данные полиции, свидетельствующие о снижении уровня насильственных преступлений на 27% за последний год, в качестве аргумента против федерального контроля Трампа над местной полицией. Департамент отдельно сообщил, что в 2024 году количество насильственных преступлений сократилось на 35%.
Глава профсоюза полицейских Округа Колумбия Грегг Пембертон, который поддерживает федеральный контроль, называет оба набора статистических данных «абсурдными» и говорит, что полицейские знают, что происходит на улицах.
«Мы переходим от звонка к звонку — от ограбления до угона автомобиля, от поножовщины до стрельбы, — рассказал Пембертон в интервью NBC News в Вашингтоне на прошлой неделе. — Преступность распространена во всех районах города».
Пембертон утверждал, что у полиции Вашингтона, округ Колумбия, есть указание занижать информацию о насильственных преступлениях.
«То, что мы услышали от наших членов и от представителей руководства, которые были готовы поговорить с профсоюзом, заключается в том, что это директива от командного состава… что они хотят убедиться в том, что классификация этих сообщений со временем корректируется, чтобы общая статистика преступлений оставалась на низком уровне, — рассказал он NBC. — И это сделано намеренно».