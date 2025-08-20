Kan: глава Минобороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа

«С завершением операции Газа изменит свой облик и уже не будет прежней», — прокомментировал израильский министр.
7 августа военно-политический кабинет Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Это стало ответом на отказ «Хамаса» от переговоров по освобождению израильских заложников. Израиль также хочет переселить палестинцев из Газы. На этой неделе «Хамас» согласился на прекращение огня.
