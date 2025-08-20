Ричмонд
В Петербурге назначили нового ответственного за платные парковки

Александра Бахмутская назначена на должность заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга. Михаил Казаков, которого она сменила, проработал меньше года.

Источник: Freepik

Как сообщает комтранс 20 августа, Бахмутская будет курировать отдел организации дорожного движения, а также отдел организации и использования парковочного пространства и предоставления мер поддержки населения. Ранее Александра Бахмутская возглавляла агентство внешнего транспорта, а затем перешла в комитет на руководство отделом организации работы внешнего транспорта.

Михаил Казаков, на место которого назначена Бахмутская, пришел в комтранс в конце 2024 года из дочерней компании Сбера. За время его работы в комитете в городе подготовили новую тарифную систему для платных парковок, которая ориентируется на уровень их загрузки. Буквально накануне Казаков рассказал, что ее введут через месяц-полтора.

Кроме того, 19 августа Казаков рассказал о том, что город подписал с кикшеринговыми компаниями соглашение, по которому они будут переводить Санкт-Петербургу 40 млн рублей в сезон на создание велоинфраструктуры.