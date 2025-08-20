Южнокорейская писательница поделилась неожиданными впечатлениями о России

На вопрос о любимом месте в Москве Ким Чухе рассказала о памятнике Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки. По ее словам, ей нравится наблюдать за голубями, которые «комфортно чувствуют себя на статуе писателя». Этот образ, по ее мнению, контрастирует с западной практикой установки шипов на зданиях для отпугивания птиц и свидетельствует о приветливости россиян, которые позволяют всему свободно жить.