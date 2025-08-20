Южнокорейская писательница поделилась неожиданными впечатлениями о России

Южнокорейская писательница Ким Чухе, чьи книги в последнее время приобрели большую популярность в России, поделилась своими впечатлениями о стране в интервью РИА Новости. Она отметила, что, несмотря на распространенное на Западе мнение о суровости России, ей страна показалась очень приветливой, как и ее жители.
В августе этого года Ким Чухе посетила Санкт-Петербург и Москву, где провела встречи с читателями и представила свою новую книгу «Город ночных птиц». Писательница подчеркнула, что в России она увидела дружелюбную атмосферу.
«На Западе есть представление, что Россия — очень суровая страна, но для меня Россия кажется очень приветливой», — сказала она.
На вопрос о любимом месте в Москве Ким Чухе рассказала о памятнике Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки. По ее словам, ей нравится наблюдать за голубями, которые «комфортно чувствуют себя на статуе писателя». Этот образ, по ее мнению, контрастирует с западной практикой установки шипов на зданиях для отпугивания птиц и свидетельствует о приветливости россиян, которые позволяют всему свободно жить.
Ким Чухе также рассказала, что ее любимым местом в Санкт-Петербурге является Летний сад, где она впервые за долгое время почувствовала умиротворение.
Издательство Inspiria планирует выпустить второй роман Ким Чухе, «Город ночных птиц», в ноябре-декабре этого года. Действие книги разворачивается в России и рассказывает о жизни русской балерины Наташи и трудностях ее карьеры в русском балете.
Ранее писательница получила международную литературную премию «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» за свой дебютный роман «Звери малой земли».