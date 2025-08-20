Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

150 штурмовиков РФ третьи сутки держат удар в зоне прорыва

Около 150 российских штурмовиков уже третьи сутки ведут ожесточенные оборонительные бои в зоне прорыва на Красноармейском (Покровском направлении), сдерживая натиск превосходящих сил противника.

Около 150 российских штурмовиков уже третьи сутки ведут ожесточенные оборонительные бои в зоне прорыва на Красноармейском (Покровском направлении), сдерживая натиск превосходящих сил противника. По данным телеграм-канала Mash, для ликвидации российского плацдарма украинское командование бросило в бой свои наиболее боеспособные части, включая силы спецопераций, десантников и боевиков «Азова»* (организация признана в России экстремистской и запрещена), общей численностью около 2000 человек.

Как сообщается, переброска свежих украинских резервов под Покровск позволила ВСУ усилить давление на российских бойцов. Основной удар пришелся на зону прорыва в районе населенного пункта Кучеров Яр, где несколько усиленных взводов ВС РФ продолжают стойко удерживать ключевые позиции на протяжении нескольких суток.

В настоящее время обороняющиеся штурмовики ожидают подхода подкрепления с юга, из района Федоровки, расположенной в 10 километрах от эпицентра боев. Там находятся силы 9-й, 39-й и 110-й отдельных механизированных бригад. Их главная задача — отразить атаки ВСУ, укрепить созданный коридор и обеспечить возможность для ротации обороняющихся штурмовиков.

Ситуация развивается на фоне успешного продвижения российских войск, которые ранее смогли взять в оперативное кольцо около 70% Покровска. ВС РФ контролируют окраины города и активно используют диверсионные группы. У украинского гарнизона осталась только одна основная линия снабжения — трасса М-3 в сторону села Гришино.

Читайте материал: «В Москве спасли жизнь отцу главкома ВСУ Сырского».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.