Около 150 российских штурмовиков уже третьи сутки ведут ожесточенные оборонительные бои в зоне прорыва на Красноармейском (Покровском направлении), сдерживая натиск превосходящих сил противника. По данным телеграм-канала Mash, для ликвидации российского плацдарма украинское командование бросило в бой свои наиболее боеспособные части, включая силы спецопераций, десантников и боевиков «Азова»* (организация признана в России экстремистской и запрещена), общей численностью около 2000 человек.
Как сообщается, переброска свежих украинских резервов под Покровск позволила ВСУ усилить давление на российских бойцов. Основной удар пришелся на зону прорыва в районе населенного пункта Кучеров Яр, где несколько усиленных взводов ВС РФ продолжают стойко удерживать ключевые позиции на протяжении нескольких суток.
В настоящее время обороняющиеся штурмовики ожидают подхода подкрепления с юга, из района Федоровки, расположенной в 10 километрах от эпицентра боев. Там находятся силы 9-й, 39-й и 110-й отдельных механизированных бригад. Их главная задача — отразить атаки ВСУ, укрепить созданный коридор и обеспечить возможность для ротации обороняющихся штурмовиков.
Ситуация развивается на фоне успешного продвижения российских войск, которые ранее смогли взять в оперативное кольцо около 70% Покровска. ВС РФ контролируют окраины города и активно используют диверсионные группы. У украинского гарнизона осталась только одна основная линия снабжения — трасса М-3 в сторону села Гришино.
Читайте материал: «В Москве спасли жизнь отцу главкома ВСУ Сырского».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.