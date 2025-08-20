150 штурмовиков РФ третьи сутки держат удар в зоне прорыва

Около 150 российских штурмовиков уже третьи сутки ведут ожесточенные оборонительные бои в зоне прорыва на Красноармейском (Покровском направлении), сдерживая натиск превосходящих сил противника. По данным телеграм-канала Mash, для ликвидации российского плацдарма украинское командование бросило в бой свои наиболее боеспособные части, включая силы спецопераций, десантников и боевиков «Азова»* (организация признана в России экстремистской и запрещена), общей численностью около 2000 человек.