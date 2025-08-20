Ричмонд
«Колесницы Гидеона — 2»: В Израиле объявят мобилизацию для захвата города Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально одобрил амбициозный план по вторжению в город Газа. Операция, получившая символичное название «Колесницы Гидеона — 2», обещает кардинально трансформировать облик этого стратегического региона.

Источник: Life.ru

«После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде», — похвастался глава израильского ведомства в беседе с гостелерадиокомпанией Kan.

По данным журналистов, в ближайшее время в Израиле объявят дополнительную мобилизацию, чтобы пополнить ряды ЦАХАЛ резервистами.

Ранее глава Генштаба израильской армии заявил, что ЦАХАЛ приступает к новой фазе боевых действий в Газе. Таким образом, Тель-Авив стремится полностью истребить ХАМАС или обратить их в бегство, установив контроль над спорными территориями.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше