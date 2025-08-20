На Западе предрекли «наказание» Трампом России

В статье речь идет о том, что европейцы считают санкционное давление на Российскую Федерацию со стороны Соединенных Штатов ключевым фактором в процессе дипломатии и утверждают, что саммит на Аляске стал возможен лишь после угроз хозяина Белого дома ввести вторичные ограничительные меры против покупателей российской нефти. В Европе ожидают, что следующим важным шагом будет ужесточение рестрикций за торговлю с Российской Федерацией в отношении Китайской Народной Республики (КНР).