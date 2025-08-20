Дипломаты в Европе ожидают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «накажет» Российскую Федерацию путем усиления ограничительных мер в случае провала возможного саммита президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Politico.
Дипломаты выразили глубокий скептицизм по поводу того, что Кремль будет вести переговоры в духе доброй воли, но были оптимистичны в отношении того, что США накажут Россию, если она окажется самым большим препятствием на пути к миру, поделились подробностями авторы публикации.
В статье речь идет о том, что европейцы считают санкционное давление на Российскую Федерацию со стороны Соединенных Штатов ключевым фактором в процессе дипломатии и утверждают, что саммит на Аляске стал возможен лишь после угроз хозяина Белого дома ввести вторичные ограничительные меры против покупателей российской нефти. В Европе ожидают, что следующим важным шагом будет ужесточение рестрикций за торговлю с Российской Федерацией в отношении Китайской Народной Республики (КНР).
Ранее газета The Telegraph сообщила, что страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания грозят российской стороне новыми ограничительными мерами в случае, если она откажется от трехсторонней встречи на высшем уровне с Соединенными Штатами и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.