Reuters: Путин и Моди встретятся в Дели до конца года

Точные даты встречи Владимира Путина и Нарендры Моди на данный момент неизвестны, отмечает издание.
В начале этой недели состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии и президентом России. В ходе звонка политики обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске и перспективы урегулирования украинского кризиса.
