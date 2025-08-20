Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Путин и Моди встретятся в Дели до конца года

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся в Дели до конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства России в Индии.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Точные даты встречи Владимира Путина и Нарендры Моди на данный момент неизвестны, отмечает издание.

В начале этой недели состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии и президентом России. В ходе звонка политики обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске и перспективы урегулирования украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше