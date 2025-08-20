Эксперт: у Трампа нет понимания гарантий безопасности для Киева

Веселов добавил, что специфика восприятия Трампа отражается в его высказываниях — президент транслирует на публике то, что ему говорили недавние визави. Например, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске казалось, что американский политик занял «пророссийскую позицию» — он заявлял о том, что Киеву придется отдать территории. После переговоров в Вашингтоне с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп скорректировал условия урегулирования конфликта, его риторика стала «более проукраинской». Он также заговорил о гарантиях безопасности, но, вероятно, пока не имеет представления о том, какие меры поддержки должны получить киевские власти и кто, на каких условиях и за чей счет их будет оказывать.