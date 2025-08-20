Эксперт: у Трампа нет понимания гарантий безопасности для Киева

Эксперт обратил внимание на особенность Дональда Трампа: политик воспринимает аргументы тех, с кем виделся в последний раз, более убедительными, чем слова собеседников, которые общались с ним ранее. По мнению собеседника RTVI, эту черту республиканца уже не раз отмечали те, кто с ним работает.
Веселов добавил, что специфика восприятия Трампа отражается в его высказываниях — президент транслирует на публике то, что ему говорили недавние визави. Например, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске казалось, что американский политик занял «пророссийскую позицию» — он заявлял о том, что Киеву придется отдать территории. После переговоров в Вашингтоне с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп скорректировал условия урегулирования конфликта, его риторика стала «более проукраинской». Он также заговорил о гарантиях безопасности, но, вероятно, пока не имеет представления о том, какие меры поддержки должны получить киевские власти и кто, на каких условиях и за чей счет их будет оказывать.
«Я не уверен, что у Трампа пока что есть четкое понимание гарантий безопасности. Но на то у него есть госсекретарь Марко Рубио и весь внешнеполитический блок Белого дома — чтобы эти гарантии в ближайшие дни сформулировать и представить президенту», — предположил Веселов.
Политолог добавил, что сейчас в информационном поле очень много сообщений о том, что на Киев распространят такие же гарантии безопасности, как на страны НАТО, то есть в случае агрессии в сторону Украины на ее защиту должны будут встать все государства, входящие в альянс. Также многие политики в Европе начали заявлять, что защиту Киева будут обеспечивать миротворцы из европейских стран. Веселов уточнил, что Кремль считает такое условие урегулирования конфликта неприемлемым и неоднократно говорил о том, что воинские контингенты из стран НАТО — красная линия.
По мнению эксперта, Трамп действительно намерен урегулировать конфликт на Украине, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира. Веселов добавил, что если условия перемирия будут приемлемыми для обеих сторон, то президент США сможет добиться цели.
Напомним, Трамп в августе в сжатые сроки провел саммит с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с европейскими политиками и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Основной темой встреч стало разрешение украинского кризиса. По итогам переговоров в США заявили, что Москва не против предоставления гарантий безопасности Киеву. Дональд Трамп анонсировал саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.