Радий Хабиров рассказал о работах уфимского кардиоцентра

С начала работы нового хирургического корпуса врачи Республиканского кардиоцентра провели больше 5,3 тыс. исследований и операций. Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

Источник: t.me/radiyhabirov

Также в стенах клиники в круглосуточном стационаре лечение получили 4314 пациентов, а 33368 человек прошли консультации в поликлинике. Хирурги за этот период провели больше 80 операций по уникальным технологиям, в числе которых — гибридные операции и замена клапана без разреза.

Самым взрослым пациентом стал 99-летний пенсионер, которому провели коронарное стентирование после инфаркта миокарда. Самым юным подопечным медиков стал семидневный малыш с врожденным пороком сердца.

— Болезням сердца, их лечению и профилактике мы уделяем серьезное внимание, — написал Радий Фаритович. — Хирургический корпус получился просто космических масштабов, с современным оборудованием, технологиями мирового уровня. Врачи, работающие здесь, — действительно профессионалы, которые поставят на ноги даже в очень сложных случаях.