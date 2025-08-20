Радий Хабиров рассказал о работах уфимского кардиоцентра

Также в стенах клиники в круглосуточном стационаре лечение получили 4314 пациентов, а 33368 человек прошли консультации в поликлинике. Хирурги за этот период провели больше 80 операций по уникальным технологиям, в числе которых — гибридные операции и замена клапана без разреза.
Самым взрослым пациентом стал 99-летний пенсионер, которому провели коронарное стентирование после инфаркта миокарда. Самым юным подопечным медиков стал семидневный малыш с врожденным пороком сердца.
— Болезням сердца, их лечению и профилактике мы уделяем серьезное внимание, — написал Радий Фаритович. — Хирургический корпус получился просто космических масштабов, с современным оборудованием, технологиями мирового уровня. Врачи, работающие здесь, — действительно профессионалы, которые поставят на ноги даже в очень сложных случаях.