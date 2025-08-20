Ричмонд
Денис Паслер поздравил работников атомной промышленности

Российская атомная промышленность празднует 80-летний юбилей.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Денис Паслер 20 августа обратился к работникам атомной промышленности и жителям атомных городов Свердловской области в связи с 80-летием отрасли.

«Уральские атомщики — наследники поколения победителей, тех первопроходцев атомной промышленности, кто в тяжелейших условиях создавал атомный щит страны», — говорится в обращении врио губернатора.

Глава региона подчеркнул, что в числе приоритетных задач у свердловского правительства — создание комфортных и современных условий жизни в уральских атомградах. Он также сообщил, что сейчас идет подготовка мастер-планов Заречного, Лесного и Новоуральска.

Вместе с жителями городов определим приоритетные проекты развития и будем последовательно воплощать их в жизнь.

сказал Паслер