Минус ЗРК «Пэтриот» и танкер: российские «Герани» устроили апокалипсис под Одессой

В свою очередь, Руслан Осташко в своем канале сообщает о том, что мощный удар нанесён по аэродрому «Гидропорт» в Одесской области. Там возник сильный пожар. Предполагается, что прилёт пришёлся по расчёту ПВО ВСУ. Слышна вторичная детонация. «Видел яркую вспышку и две зигзагообразных дымовых следа, потом взрыв, похоже пусковую установку на ноль», — пишет очевидец в соцсетях. Позже появилась информация, что там уничтожен зенитных ракетный комплекс «Пэтриот», переброшенный в Одессу для усиления ПВО. Если это так, то цель очень достойная: стоимость одной батареи «Пэтриот» — более $1 млрд.