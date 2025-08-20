Раскрыта позиция Польши по отправке войск на Украину

Польские власти исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет Politico, ссылаясь на неназванного польского чиновника.
Польша, теперь обладающая крупнейшими вооруженными силами в Европейском союзе, исключает отправку военного контингента на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток, поделились подробностями авторы публикации.
По словам неназванного польского чиновника, у Польши «есть стратегическая дилемма», так как она граничит с Российской Федерацией и Белоруссией. При этом Москва не раз отмечала, что РФ никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, несущие потенциальную угрозу для ее интересов.
«Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки», — отметил чиновник.
Во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пока он находится у власти, американские военнослужащие не будут направлены на украинскую территорию.