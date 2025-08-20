Раскрыта позиция Польши по отправке войск на Украину

По словам неназванного польского чиновника, у Польши «есть стратегическая дилемма», так как она граничит с Российской Федерацией и Белоруссией. При этом Москва не раз отмечала, что РФ никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, несущие потенциальную угрозу для ее интересов.