США тайно готовят встречу Путина и Зеленского в неожиданном месте

Параллельно с дипломатическими усилиями идет военное планирование. В Вашингтоне запланированы встречи глав генштабов США, Германии, Великобритании, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможной отправки миротворческого контингента. При этом в Белом доме сообщили, что будут согласовывать с Россией вопрос о гарантиях безопасности Украине.