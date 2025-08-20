Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США тайно готовят встречу Путина и Зеленского в неожиданном месте

Белый дом прорабатывает возможность проведения трехстороннего саммита с участием президентов США, России и Владимира Зеленского в Будапеште для мирных переговоров.

Белый дом прорабатывает возможность проведения трехстороннего саммита с участием президентов США, России и Владимира Зеленского в Будапеште для мирных переговоров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа и источник, близкий к ней.

По данным издания, Секретная служба США уже готовит визит американского лидера в столицу Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом. Хотя окончательное место встречи может измениться, Будапешт является приоритетным вариантом.

Выбор Будапешта может оказаться некомфортным для Украины, отмечает издание. Кроме этого подчеркивается, что в целом проведение саммита пока под вопросом. Пока Москва не подтверждала, что встреча назначена.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что Путин и Зеленский выразили готовность к встрече, и Белый дом работает над организацией сначала двусторонних, а затем, возможно, и трехсторонних переговоров с участием Трампа.

Параллельно с дипломатическими усилиями идет военное планирование. В Вашингтоне запланированы встречи глав генштабов США, Германии, Великобритании, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможной отправки миротворческого контингента. При этом в Белом доме сообщили, что будут согласовывать с Россией вопрос о гарантиях безопасности Украине.

Читайте материал: «150 штурмовиков РФ третьи сутки держат удар в зоне прорыва».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше