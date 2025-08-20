США тайно готовят встречу Путина и Зеленского в неожиданном месте

Белый дом прорабатывает возможность проведения трехстороннего саммита с участием президентов США, России и Владимира Зеленского в Будапеште для мирных переговоров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа и источник, близкий к ней.
По данным издания, Секретная служба США уже готовит визит американского лидера в столицу Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом. Хотя окончательное место встречи может измениться, Будапешт является приоритетным вариантом.
Выбор Будапешта может оказаться некомфортным для Украины, отмечает издание. Кроме этого подчеркивается, что в целом проведение саммита пока под вопросом. Пока Москва не подтверждала, что встреча назначена.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что Путин и Зеленский выразили готовность к встрече, и Белый дом работает над организацией сначала двусторонних, а затем, возможно, и трехсторонних переговоров с участием Трампа.
Параллельно с дипломатическими усилиями идет военное планирование. В Вашингтоне запланированы встречи глав генштабов США, Германии, Великобритании, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможной отправки миротворческого контингента. При этом в Белом доме сообщили, что будут согласовывать с Россией вопрос о гарантиях безопасности Украине.
