Бывший вице-губернатор Самарской области Ковалев получил пост в Севастополе

«Максим Владимирович длительное время служил в органах правопорядка, был командиром отряда “Беркут-С” главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, полковник полиции, ветеран боевых действий, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, выполнявший боевые задачи. В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь», — рассказал Развожаев.