Пезешкиан прибыл во Дворец Независимости на переговоры с Лукашенко

Торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула состоялась во внутреннем дворе Дворца Независимости. Там прозвучали гимны двух стран, после чего Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан направились в Зал торжественных церемоний для совместного фотографирования.
Ожидается, что президенты обсудят сотрудничество двух стран в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.
Динамика внешней торговли Беларуси и Ирана за последние пять лет демонстрировала рост. Если в 2020 году товарооборот находился на уровне $24,7 млн, то к 2024 году он превысил отметку в $113 млн. В январе — июне этого года товарооборот составил $74,4 млн, увеличившись на 33,6% к аналогичному периоду прошлого года.