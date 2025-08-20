Пезешкиан прибыл во Дворец Независимости на переговоры с Лукашенко

Динамика внешней торговли Беларуси и Ирана за последние пять лет демонстрировала рост. Если в 2020 году товарооборот находился на уровне $24,7 млн, то к 2024 году он превысил отметку в $113 млн. В январе — июне этого года товарооборот составил $74,4 млн, увеличившись на 33,6% к аналогичному периоду прошлого года.