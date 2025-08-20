Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан прибыл во Дворец Независимости на переговоры с Лукашенко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл во Дворец Независимости на переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула состоялась во внутреннем дворе Дворца Независимости. Там прозвучали гимны двух стран, после чего Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан направились в Зал торжественных церемоний для совместного фотографирования.

Ожидается, что президенты обсудят сотрудничество двух стран в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Динамика внешней торговли Беларуси и Ирана за последние пять лет демонстрировала рост. Если в 2020 году товарооборот находился на уровне $24,7 млн, то к 2024 году он превысил отметку в $113 млн. В январе — июне этого года товарооборот составил $74,4 млн, увеличившись на 33,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше