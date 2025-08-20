Вениамин Кондратьев зарегистрировался в национальном мессенджере MAX

Глава региона активно ведет соцсети. Он выкладывает посты в Одноклассниках, Телеграме, ВКонтакте. Сейчас Вениамин Кондратьев запустил новый канал в национальном мессенджере МАХ.
В марте 2025 года начал работу национальный мессенджер МАХ. С его помощью можно бесплатно обмениваться любыми сообщениями, видео, фотографиями и файлами размером до 4 ГБ. Приложение обеспечивает высокое качество голосовых и видеозвонков.
Мессенджер призван стать универсальной платформой нового уровня. В будущем его планируют интегрировать в инфраструктуру «Госуслуг», пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.