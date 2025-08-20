Bloomberg: около десяти стран готовы отправить войска на Украину

Литва готова направить своих военных на Украину после прекращения огня. Как заявил президент Гитанас Науседа в интервью Bloomberg TV, страна определилась с конкретной численностью контингента, но ждет аналогичных обязательств от других стран коалиции. По словам советника президента Дайнюса Жикявичюса, уже началась подготовка к отправке военных, но сроки не раскрываются. Отмечается, что масштабы миссии могут быть сопоставимы с участием Литвы в Афганистане (несколько сотен человек). Основной задачей литовских военных станет обучение украинских солдат.