Bloomberg: около десяти стран готовы отправить войска на Украину

По информации агентства, на встрече европейских чиновников 19 августа обсуждался вариант отправки британских и французских военных на Украину в рамках мирного соглашения. В частности, рассматривались вопросы численности и дислокации контингента, пишут «Ведомости». Bloomberg сообщает, что на этой неделе будет сформирован пакет гарантий безопасности для Украины.
Несмотря на то, что США пообещали взять на себя «более твердые обязательства» по предоставлению гарантий, Европа хочет усилить позиции Украины перед возможными переговорами Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Администрация Белого дома подтвердила, что Соединенные Штаты не намерены размещать свой военный контингент на Украине, однако будут предоставлять ей поддержку с воздуха.
Франция
Франция рассматривает возможность размещения на Украине ограниченного воинского контингента численностью от 3 до 5 тысяч человек, сообщает «Ура.ру» со ссылкой The Wall Street Journal. Источники издания отмечают, что европейские союзники, включая Париж, проявляют осторожность и не готовы отправлять войска без официальной поддержки со стороны США.
Германия
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bild подтвердил готовность ФРГ совместно с США взять на себя ведущую роль в разработке пакета гарантий безопасности для Украины. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о возможной отправке немецких войск еще не принято и является предметом переговоров. Ранее Вадефуль выступал против отправки бундесвера в зону конфликта, аргументируя это высокой нагрузкой на армию из-за размещения бригады в Литве.
Великобритания
Лондон готов ввести первые военные подразделения на Украину в течение недели после заключения перемирия, сообщает The Telegraph. Речь идет о сотнях инструкторов и инженеров для усиления оборонительного потенциала Украины. Отмечается, что еще в июле премьер-министр Великобритании Кир Стармер санкционировал использование британских истребителей для патрулирования воздушного пространства Украины совместно с НАТО.
Литва
Литва готова направить своих военных на Украину после прекращения огня. Как заявил президент Гитанас Науседа в интервью Bloomberg TV, страна определилась с конкретной численностью контингента, но ждет аналогичных обязательств от других стран коалиции. По словам советника президента Дайнюса Жикявичюса, уже началась подготовка к отправке военных, но сроки не раскрываются. Отмечается, что масштабы миссии могут быть сопоставимы с участием Литвы в Афганистане (несколько сотен человек). Основной задачей литовских военных станет обучение украинских солдат.
Эстония
Страна допускает отправку военных на Украину, но только после прекращения огня. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, пояснив, что миссия будет направлена на поддержание мира, а не на участие в конфликте с Россией. Необходимое согласование на уровне кабинета министров уже получено, однако окончательное слово будет за парламентом страны.
Латвия
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подтвердил намерение республики направить свой воинский контингент на Украину. Глава оборонного ведомства охарактеризовал Латвию не только как участницу «коалиции желающих», но и как члена «коалиции способных» оказать такую поддержку.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам состоявшейся во вторник телеконференции «коалиции желающих» заявил, что участники встречи подтвердили важность продолжения поддержки Украины. Об этом сообщает «Интерфакс». В своем заявлении в социальных сетях польский лидер отметил, что главы Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских государств реалистично оценили итоги недавних переговоров на Аляске и единогласно выступили за необходимость дальнейшей помощи Украине.
Согласно заявлению британского правительства от 19 августа, в ближайшее время пройдут переговоры между европейскими и американскими чиновниками. Целью встречи станет детализация планов по обеспечению надежных гарантий безопасности для Украины, а также координация действий по отправке военных в случае прекращения боевых действий на Украине.
По данным Bloomberg, в предстоящих переговорах будут задействованы представители высшего военного руководства НАТО в ЕС, а также министры обороны стран-участниц. Об этом пишет РБК. Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что окончательные условия предоставления Украине гарантий безопасности планируется утвердить в ближайшие дни, в идеале — до конца текущей недели.