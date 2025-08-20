Уходящий в отставку глава Нытвы поблагодарил жителей округа

«Я рад, что после начала моей работы в округе всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи, — написал господин Хаертдинов. — Если говорить о результатах, то важно отметить, что, несмотря на серьезные вызовы: коронавирусные ограничения и специальную военную операцию, наш округ стал рекордсменом по целому ряду направлений. Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем нытвенцам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это в первую очередь с нашим общим желанием сделать наш округ лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому округу!».