Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уходящий в отставку глава Нытвы поблагодарил жителей округа

Уходящий в отставку глава Нытвы Ринат Хаертдинов поблагодарил и попрощался с жителями округа. Свое обращение он опубликовал на своей странице в соцсети.

Источник: Коммерсантъ

«Я рад, что после начала моей работы в округе всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи, — написал господин Хаертдинов. — Если говорить о результатах, то важно отметить, что, несмотря на серьезные вызовы: коронавирусные ограничения и специальную военную операцию, наш округ стал рекордсменом по целому ряду направлений. Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем нытвенцам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это в первую очередь с нашим общим желанием сделать наш округ лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому округу!».

Ринат Хаертдинов возглавляет Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года. Сегодня местная дума приняла его заявление об отставке. Полномочия господина Хаертдинова прекратятся с 18 сентября 2025 года.