Новосибирцев начнут проверять на иностранное влияние за критику мессенджера Max

Публичная и необоснованная критика отечественного мессенджера Max может послужить причиной для проверки на предмет иностранного влияния. Такое мнение высказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, сообщает издание «Абзац».
По его словам, необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, но проверять нужно. Боярский не исключил, что к критике могут быть причастны силы, пытающиеся обманывать россиян и заинтересованные в том, чтобы они не уходили с зарубежных платформ. При этом он заявил, что не наблюдает массовой волны негатива в адрес российского мессенджера, отметив уверенное развитие Max, появление новых функций и растущее число скачиваний.
Аналогичное предположение высказал и депутат Андрей Свинцов, заявив, что теряющие долю рынка западные компании пытаются подорвать репутацию российского продукта, публикуя в соцсетях негативный контент.
