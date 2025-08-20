Пезешкиан отметил общность взглядов Беларуси и Ирана на вопросы мирового значения

«Мы — и наша, и ваша страна — хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, — подчеркнул Масуд Пезешкиан. — Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике».