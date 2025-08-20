Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан отметил общность взглядов Беларуси и Ирана на вопросы мирового значения

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Тегеран имеют общие позиции и взгляды на вопросы мирового значения. Об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на переговорах в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Президент Ирана, обращаясь к Президенту Беларуси, отметил, что рад возможности находиться в Минске, чтобы обсудить вопросы белорусско-иранских отношений. «Я должен подтвердить тот факт, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения», — сказал Масуд Пезешкиан.

Иранский Президент также обратил внимание на договоренности, которые были достигнуты в рамках таких организаций, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС. По его мнению, благодаря этим структурам Иран и Беларусь могут развивать не только многосторонние, но и двусторонние отношения.

«Конечно, наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества», — уверен Масуд Пезешкиан.

Он напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные ограничительные меры против Ирана. Беларусь также долгое время находится под западными санкциями. Президент Ирана считает, что такой односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.

«Мы — и наша, и ваша страна — хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, — подчеркнул Масуд Пезешкиан. — Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше