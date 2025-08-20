Пезешкиан отметил общность взглядов Беларуси и Ирана на вопросы мирового значения

Президент Ирана, обращаясь к Президенту Беларуси, отметил, что рад возможности находиться в Минске, чтобы обсудить вопросы белорусско-иранских отношений. «Я должен подтвердить тот факт, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения», — сказал Масуд Пезешкиан.
«Конечно, наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества», — уверен Масуд Пезешкиан.
Он напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные ограничительные меры против Ирана. Беларусь также долгое время находится под западными санкциями. Президент Ирана считает, что такой односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.
«Мы — и наша, и ваша страна — хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, — подчеркнул Масуд Пезешкиан. — Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике».