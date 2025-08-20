Ричмонд
Нет никаких секретов. Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Ираном по широкому спектру направлений

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, заметив, что его визит в Беларусь изначально планировался на июнь этого года. «В силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен. Но, тем не менее, он не стал менее значимым, — сказал Александр Лукашенко. — Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе».

Александр Лукашенко также упомянул про свои визиты в Тегеран, которые, по его словам, были наполнены радушием, и встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому Президент попросил передать самые теплые дружеские пожелания.

Возвращаясь к повестке переговоров, глава государства подчеркнул: «Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам. — Прим. БЕЛТА): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов — иранского и белорусского народов».

Как сообщалось, визит Президента Ирана в Беларусь изначально планировался на июнь этого года, в тот же период, когда в Минске проходили Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент Ирана должен был впервые присутствовать там в качестве представителя государства — наблюдателя при ЕАЭС. Однако ввиду известных обстоятельств — очередного витка военной эскалации в регионе и нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана — Масуд Пезешкиан не смог прилететь в Минск. Но направил видеообращение участникам ЕАЭС.

