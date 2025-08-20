События, которые нас касаются: «Пока Кишинев спасает лишь то, что Трамп просто не замечает такую маленькую страну, как Молдова» — мнение

Власти Молдовы втайне надеются на то, чтобы отделить Молдову от Украины и начать переговоры с ЕС отдельно от нее. Но в условиях, когда на Киев и без того обрушиваются сильнейшие удары со стороны Трампа, трудно представить, что кто-то в Европе, не говоря уже о самом Киеве, согласится на то, чтобы Украина получила еще и «удар в спину» со стороны Кишинева. Молдова получила статус кандидата в члены ЕС «прицепом» к Украине, и попытка «отцепиться» от нее будет воспринята как предательство в самый трудный для Киева момент.