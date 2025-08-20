События, которые нас касаются: «Пока Кишинев спасает лишь то, что Трамп просто не замечает такую маленькую страну, как Молдова» — мнение

«Трамп говорит, что “это война Байдена”, что “не я начал эту войну”, и что “если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась”.
Трамп прав: эту войну начали Байден и европейские лидеры, которые раньше составляли одно либерал-глобалистское целое. После избрания Трампа Вашингтон выпал из этой «обоймы» и центр всего этого движения переместился в Европу — в Брюссель, Париж, Лондон, Берлин, Рим, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
Как бы комично это ни выглядело, Кишинев тоже продолжает сидеть в этом старом либерал-глобалистском окопе. Президент Майя Санду была и остается верной «байденовкой». Как и у других европейских лидеров, Трамп вызывает у нее экзистенциальный ужас.
Как и у ЕС в целом, вся идеология и политика действующей кишиневской власти также построена на использовании войны для оправдания всех своих действий.
Экономика стагнирует, социальная сфера разрушается, цены и тарифы растут — виновата война.
Нарушение Конституции и законов, подавление прав и свобод человека, цензура, политические уголовные процессы — война все спишет.
Граждане Молдовы сотнями тысяч покидают свою страну — и это из-за войны.
Милитаризация, военное освоение Молдовы ЕС и НАТО, участие в санкциях против России — тоже война.
На эксплуатации войны и связанных с нею страхов построена и вся избирательная кампания партии власти по выборам в парламент.
И вдруг не кто иной, как президент ведущего государства Запада Дональд Трамп выбивает всю эту основу, на которой держится вся власть в Кишиневе. Представители этой власти понимают, что Трамп и его действия — это для них катастрофа, — и поэтому продолжают всеми силами держаться за старших европейских партнеров в их общей попытке сломать план Трампа и сделать так, чтобы все оставалось без изменений.
Саммит Путина-Трампа наносит по планам кишиневской власти еще один серьезный удар. Этот удар не прямой, а рикошетом, но приходится по очень чувствительной для этой власти болевой точке — переговорам о присоединении к ЕС.
В день независимости, 27 августа, в Кишиневе должен высадиться целый десант высокопоставленных гостей из Европы — президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Польши — которые должны еще раз подтвердить безоговорочную поддержку президента Майи Санду и Партии действия и солидарности (PAS) в самый разгар кампании по выборам в парламент.
В Кишиневе очень надеются, что в ходе этого визита будет объявлено об открытии первого раздела по переговорам о присоединении к ЕС. До сих пор считалось, и пока еще считается, что Молдова может начать такие переговоры только вместе с Украиной. Поскольку начало переговоров Украины с ЕС блокирует Венгрия, в подвешенном состоянии оказалась и Молдова.
Власти Молдовы втайне надеются на то, чтобы отделить Молдову от Украины и начать переговоры с ЕС отдельно от нее. Но в условиях, когда на Киев и без того обрушиваются сильнейшие удары со стороны Трампа, трудно представить, что кто-то в Европе, не говоря уже о самом Киеве, согласится на то, чтобы Украина получила еще и «удар в спину» со стороны Кишинева. Молдова получила статус кандидата в члены ЕС «прицепом» к Украине, и попытка «отцепиться» от нее будет воспринята как предательство в самый трудный для Киева момент.
В своих отношениях с администрацией США кишиневская власть сама загнала себя в угол. Эта власть продолжает хранить верность проигравшему выборы Байдену и плетется в хвосте общеевропейского «антитрамповского интернационала».
Пока Кишинев спасает лишь то, что Трамп просто не замечает такую маленькую страну, как Молдова. Но однажды он может и обратить на нее внимание".
