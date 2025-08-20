Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования

Об этом сегодня, 20 августа 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
Были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития национальной экономики, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026−2028 годы.
В ходе обсуждения глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях.
Нужно обратить особое внимание на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование всех социальных обязательств и долгосрочных планов регионов, а также целевое назначение и использование выделенных средств.
Уточняется, что в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин и другие должностные лица.