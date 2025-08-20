Трамп прошептал Макрону о желании Путина заключить мир для него

«Я думаю, что он [Путин] хочет заключить соглашение. Я думаю, что он хочет заключить соглашение для меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — сказал Трамп Макрону перед многосторонней встречей с европейскими лидерами.
В тот же день Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая гарантии безопасности для Украины, которые предоставят европейские страны совместно с США.
После встречи Макрон в интервью NBC News заявил, что слова Трампа показывают его уверенность в возможности достичь долгосрочного мира, и назвал это «хорошей новостью для всех».
18 августа Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Во встрече участвовали европейские лидеры, включая Макрона, британского премьер-министра Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.
По словам Трампа, переговоры прошли успешно: стороны договорились о координации гарантий безопасности для Украины со стороны США и европейских стран. Он также анонсировал подготовку личной встречи Путина и Зеленского, после которой планируется трехсторонний саммит с участием Трампа.
В интервью Fox News Трамп отметил, что Зеленскому «нужно проявить гибкость» в урегулировании конфликта, и допустил, что Путин, возможно, не собирается заключать сделку с Украиной.