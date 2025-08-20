В МИД Китая назвали ВЭФ важной площадкой по обмену опытом

ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке является важной площадкой для стран региона по обмену опытом и совместному развитию, Китай поддерживает Россию в проведении форума, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Десятый Восточный экономический форум пройдет
«Восточный экономический форум является важной площадкой для стран региона для обмена опытом, укрепления взаимной поддержки и содействия общему развитию. Китай продолжит поддерживать Россию в успешной организации этого форума», — сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости рассказать об участии китайской стороны в форуме в этом году.
При этом Мао Нин не уточнила, кто именно будет представлять КНР в этом году, отметив, что в настоящее время не располагает соответствующей информацией.
В прошлом году ВЭФ посетил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.