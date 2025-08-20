США намерены вернуть деньги, вложенные в помощь Украине

«Мы создали экономическое партнерство, которое, как только конфликт завершится, может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам. Мы сможем вернуть свои вложения. Если Украина добьется успеха — выиграем и мы. Но для того, чтобы это партнерство заработало в полную силу, конфликт должен закончиться», — приводят «Ведомости» высказывание американского министра.
Глава Минфина США напомнил о заявлении Дональда Трампа, обещавшего прекратить финансирование Киева. Бессент также отметил, что в вопросах инвестиций в Украину Трамп демонстрирует повышенную «осторожность и внимательность».
Министр пояснил, что одним из вариантов возврата средств является продажа оружия европейским странам для его дальнейшей передачи Украине. Он уточнил, что Трамп взимает 10-процентную надбавку с таких сделок, и эти средства потенциально могут компенсировать расходы на обеспечение воздушного прикрытия.