США намерены вернуть деньги, вложенные в помощь Украине

«Мы создали экономическое партнерство, которое, как только конфликт завершится, может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам. Мы сможем вернуть свои вложения. Если Украина добьется успеха — выиграем и мы. Но для того, чтобы это партнерство заработало в полную силу, конфликт должен закончиться», — приводят «Ведомости» высказывание американского министра.