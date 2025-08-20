Ричмонд
Лукашенко сказал, в каких сферах Беларусь может сотрудничать с Ираном

Александр Лукашенко сказал, в каких сферах Беларусь может сотрудничать с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в каких сферах республика может и готова сотрудничать с Ираном. Как сообщает БелТА, соответствующее заявление Лукашенко сделал во вторник, 20 августа 2025 года во Дворце Независимости в Минске, где он принимает президента Ирана Масуда Пезешкиана.

— Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет, — констатировал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь готова взаимодействовать и сотрудничать с Ираном по всем направлениям: от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.

— Здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо народов двух стран, — отметил Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли оштрафовало сразу нескольких сельхозпроизводителей за то, что те в свое время необоснованно завышали цены на картошку (тут про это). Рассказывали мы и о том, что в Минтруда поделились статистикой — вот сколько мужчин-белорусов идут в декретный отпуск.

