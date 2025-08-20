Лукашенко сказал, в каких сферах Беларусь может сотрудничать с Ираном

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в каких сферах республика может и готова сотрудничать с Ираном. Как сообщает БелТА, соответствующее заявление Лукашенко сделал во вторник, 20 августа 2025 года во Дворце Независимости в Минске, где он принимает президента Ирана Масуда Пезешкиана.
— Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет, — констатировал Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь готова взаимодействовать и сотрудничать с Ираном по всем направлениям: от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.
— Здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо народов двух стран, — отметил Лукашенко.
