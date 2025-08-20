Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Польша отказалась послать войска на Украину из-за Белоруссии

Польша исключает отправку миротворческого контингента на Украину из-за опасений угрозы со стороны России и Белоруссии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.

Источник: AP 2024

«У Польши есть своя собственная стратегическая дилемма, ведь она граничит с Россией и Беларусью и не может ослабить силы, необходимые для предотвращения нападения», — сказал собеседник издания. При этом Варшава заявляет о готовности помочь с логистикой, отмечает газета.

Politico считает, что европейские страны пребывают в замешательстве по вопросу отправки военнослужащих, точная форма гарантий безопасности для Украины еще не определена. Реализация такого плана затруднена из-за политической слабости руководства стран и сложной экономической ситуации в Европе, подчеркивает неназванный европейский дипломат.

По информации Bloomberg, отправить воинские контингенты на Украину готовы около 10 стран. Президент США Дональд Трамп исключил размещение американских войск, но выразил готовность помочь с координацией миссии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше