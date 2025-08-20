Трамп покрасит стену на границе с Мексикой в черный цвет

Кристи Ноэм сообщила, что рабочие уже начали красить участок стены. Она добавила, что распоряжение поступило от Трампа. По мнению президента США, черная краска отобьет у мигрантов желание взбираться на стену, потому что она будет очень горячей. «Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет», — заявила Ноэм журналистам. А также сама окрасила участок стены в черный. Об этом сообщает Bloomberg.