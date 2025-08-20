Ричмонд
Трамп покрасит стену на границе с Мексикой в черный цвет

Трамп хочет, чтобы стена на границе с Мексикой была выкрашена в черный цвет, чтобы на нее было труднее подниматься. Об этом заявила Кристи Ноэм — министр внутренней безопасности США на пресс-конференции.

Источник: Reuters

Кристи Ноэм сообщила, что рабочие уже начали красить участок стены. Она добавила, что распоряжение поступило от Трампа. По мнению президента США, черная краска отобьет у мигрантов желание взбираться на стену, потому что она будет очень горячей. «Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет», — заявила Ноэм журналистам. А также сама окрасила участок стены в черный. Об этом сообщает Bloomberg.

Визит Ноэм состоялся на фоне уменьшения числа арестов на южной границе США из-за ужесточения мер контроля. Уолтер Слосар, временно исполняющий обязанности начальника патрульной службы в секторе Эль-Пасо, охватывающем западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, заявил, что сейчас пограничники арестовывают в среднем 41 человека. Год назад среднее количество арестов составляло около 400 человек в день,

а в 2023 году — около 2300.

Газета The Hill сообщила, что Трамп хотел покрасить стену на границе в черный цвет еще в свой первый срок. Ноэм также заявила, что изменения помогут заставить мигрантов не приезжать в США нелегально. Она ожидает, что мигранты будут соблюдать правила и приезжать в США «правильным путем», чтобы иметь возможность остаться.

В 2019 году Трамп пообещал построить не просто бетонную стену на границе с Мексикой, а «художественно оформленную». Он отметил: «Мы строим художественно оформленную конструкцию из стальных реек, и вы можете прекрасно видеть сквозь нее». «Она будет красивой и одновременно с этим даст нашей стране безопасность», — написал Трамп.