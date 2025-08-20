«Все есть, проблем у народа нет»: новое заявление Родниной вызвало шквал критики

Депутат Госдумы Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, которой в сентябре исполнится 76 лет, вновь оказалась в центре скандала после громкого заявления о том, что еды и жилья в стране хватает всем.
Народная избранница заявила, что сегодня россияне имеют возможность обзавестись собственным жильем в молодом возрасте, а с продовольствием проблем нет — продукты доступны круглый год. По ее словам, советские проблемы с жильем и недостатком продуктов ушли в прошлое.
«Что мы смогли решить из советских проблем? По крайней мере, у нас нет трудностей с продовольствием. В советские годы это касалось абсолютно всех. К тому же, большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте. В советское время сложности с этим были у 90% населения, а сейчас люди могут получить свои квадратные метры», — сказала Роднина в интервью Sport24.
Между тем цифры на рынке жилья говорят об обратном. Первоначальные взносы по ипотеке в крупных городах достигают 70−75% от стоимости квартиры. В Москве это до 8,8 млн рублей, в Петербурге до 7,25 млн рублей — суммы, которые по силам далеко не всем, комментирует слова слуги народа издание «Блокнот».
Эксперты отмечают, что при таких условиях ипотека для многих россиян стала практически недостижимой мечтой. Кроме того, в противовес словам Родниной о доступности продуктов, многие вынуждены экономить на еде.
Пенсионеры — особенно уязвимая группа. Средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил чуть более 25 тысяч рублей, у многих выплаты и того ниже. После оплаты коммуналки и лекарств у пенсионеров почти не остается денег на жизнь, а у тех, кто не имеет собственного жилья, ситуация крайне тяжелая и зачастую критическая.
Та же Роднина ранее посоветовала пенсионерам «иметь совесть» и перестать надеяться на пенсию, заявив, что «пенсия — не зарплата, а пособие по старости» и что в некоторых странах государственных пенсий вообще нет. Это заявление также вызвало шквал критики в Сети.
При этом, как обращают внимание в СМИ, сама депутат получает значительно больше. Хотя она упоминала о небольшой «неспортивной» пенсии менее 30 тысяч рублей, картина с доходами Родниной с учетом выплат за спортивные заслуги и депутатской зарплаты, превышающей по неофициальным данным 520 тысяч рублей в месяц, выглядит куда как лучше, чем у того народа, которому депутат советует умерить аппетиты. А ее пенсия после выхода на «заслуженный отдых “будет пересчитана и значительно увеличится.
На фоне разгоревшегося скандала руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Родниной отказаться от государственной пенсии, подчеркнув, что такая сумма для многих недостижима. Впрочем, как добавил он, ждать от депутата такого жеста самоотречения явно не приходится.