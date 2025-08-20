Маск отреагировал на новость WSJ о том, что он отложил создание партии

В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».