Маск отреагировал на новость WSJ о том, что он отложил создание партии

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии.
«Ничего, что пишет Wall Street Journal, никогда не стоит принимать за истину», — написал Маск в соцсети X. Так предприниматель ответил на комментарий пользователя соцсети по поводу новости газеты о том, что Маск откладывает планы создания собственной партии.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал «Америка». Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник «слетает с катушек».
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».