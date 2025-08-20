Лукашенко: Беларусь и Иран стремятся превратить любые вызовы в новые возможности

Он напомнил, что договоренность о визите Президента Ирана в Минск была достигнута на встрече лидеров двух стран осенью 2024 года в Казани на полях саммита глав государств БРИКС. Для Беларуси это мероприятие знаменательно тем, что страна официально получила статус партнера этого международного объединения. И Александр Лукашенко, пользуясь случаем, еще раз высказал слова признательности иранским друзьям за содействие Беларуси в оформлении этого статуса. Глава государства заявил о намерении продолжать традиции конструктивного партнерства и взаимной поддержки как на площадке БРИКС, так и в Движении неприсоединения и ООН.