Лукашенко: Беларусь и Иран стремятся превратить любые вызовы в новые возможности

«В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные и взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность», — подчеркнул он.
В этой связи Александр Лукашенко процитировал великого персидского философа и поэта Омара Хайяма: «Кто ищет жемчуг, должен нырнуть в глубину». «Преодолевая препятствия, мы закаляем свою волю, развиваем и строим сильные и независимые государства», — подчеркнул Президент Беларуси.
Он напомнил, что договоренность о визите Президента Ирана в Минск была достигнута на встрече лидеров двух стран осенью 2024 года в Казани на полях саммита глав государств БРИКС. Для Беларуси это мероприятие знаменательно тем, что страна официально получила статус партнера этого международного объединения. И Александр Лукашенко, пользуясь случаем, еще раз высказал слова признательности иранским друзьям за содействие Беларуси в оформлении этого статуса. Глава государства заявил о намерении продолжать традиции конструктивного партнерства и взаимной поддержки как на площадке БРИКС, так и в Движении неприсоединения и ООН.
«Уверен, активизация совместных усилий в рамках международных организаций способна оказать положительное влияние на расширение экономических связей. Важное направление — улучшение транспортной взаимосвязанности и развитие коридора “Север — Юг” при помощи ресурса ШОС», — сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси также приветствовал вступление в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. «Убежден, что оно придаст мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами, создаст дополнительные возможности для расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли», — подчеркнул он.
Позитивный эффект, по его словам, наблюдается и от регулярных заседаний смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества (предыдущее прошло в Минске в январе этого года).