Лукашенко о развитии сотрудничества с Ираном: нужно не просто идти вперед, а бежать

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран, развивая сотрудничество, должны не просто уверенно идти вперед, а в нынешней ситуации — бежать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Характеризуя сотрудничество двух стран по различным направлениям, глава государства подчеркнул: «Признаемся откровенно: мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть. И вы, господин Президент, очень правильно сказали: у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться».

За последние пять лет товарооборот двух стран увеличился в пять раз. «Темпы хорошие, но объемы желают быть большими, — заметил Президент. — С начала этого года, несмотря на все трудности, мы приросли еще на треть».

В Иране пользуются спросом белорусская продукция деревообработки, химической промышленности, калийные удобрения. В Беларуси же по достоинству оценили не только иранские фрукты и орехи, но и высокотехнологичную продукцию, особенно в сфере здравоохранения.

«Беларусь готова к реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по созданию производств карьерной, тракторной и сельскохозяйственной техники. Здесь мы готовы с вами создавать совместные производства, совместные предприятия (при нормальных условиях) и локализовывать нашу технику в Иране, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Рассчитываем на развитие сотрудничества в инвестиционной, банковско-финансовой и транспортной сферах, научно-технической и иных важных областях, таких как образование, здравоохранение, спорт».

Отдельно глава государства высказался о взаимодействии в гуманитарной сфере. Эта тема важна, поскольку через культурные обмены народы знакомятся с традициями и историей друг друга, что способствует большему пониманию, а в перспективе — углублению дружественных связей. «Здесь мы достигли достаточно хороших результатов, — оценил Президент. — Созданы необходимые условия для коммуникации представителей культурной отрасли. На повестке — проведение Дней культуры Беларуси в Иране».

Кроме того, глава государства отметил активную работу на межрегиональном уровне, подчеркнув заинтересованность Беларуси в развитии действующих связей и расширении их географии.

Подводя итог сказанному, Президент обратил внимание: «Наше сотрудничество — это фундамент для стратегического партнерства, вклад в стабильность в этом неспокойном мире. Совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы, открыть новые горизонты и построить процветающее будущее для наших стран».

