Лукашенко о развитии сотрудничества с Ираном: нужно не просто идти вперед, а бежать

Характеризуя сотрудничество двух стран по различным направлениям, глава государства подчеркнул: «Признаемся откровенно: мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть. И вы, господин Президент, очень правильно сказали: у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться».