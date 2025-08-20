Ричмонд
Каналы Губернатора и Правительства Иркутской области появились в мессенджере MAX

Иркутская область, НИА-Байкал — Канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева появился в национальном мессенджере и цифровой платформе MAX.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Название канала — #КобзевНасвязи, ссылка: max.ru/kobzevii

«Основой своей работы считаю постоянную связь с жителями Иркутской области. С каждым днем каналов для общения становится все больше. Новый — это цифровая платформа MAX, отечественная разработка. Для вашего удобства создал канал в российском национальном мессенджере. Присоединяйтесь», — написал в первом сообщении Игорь Кобзев.

В мессенджере MAX появился и официальный канал Правительства Иркутской области — это удобный способ быть в курсе всего, что происходит в регионе. Здесь публикуют главные новости из жизни Приангарья, информацию о значимых решениях в работе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области, официальные комментарии. Ссылка: max.ru/irkobl

Напоминаем, что новости из жизни Приангарья от Правительства Иркутской области также можно читать в социальных сетях: «ВКонтакте» — vk.com/irkutskgov, «Одноклассники» — vk.com/irkutskgov, telegram-канал t.me/irkoblАккаунты главы региона Игоря Кобзева: telegram-канал — t.me/kobzevii, «ВКонтакте» — vk.com/i_kobzev, «Одноклассники» — ok.ru/i.kobzevДоверяйте только официальным источникам информации, отмечает пресс-служба Правительства региона.