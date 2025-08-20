Каналы Губернатора и Правительства Иркутской области появились в мессенджере MAX

В мессенджере MAX появился и официальный канал Правительства Иркутской области — это удобный способ быть в курсе всего, что происходит в регионе. Здесь публикуют главные новости из жизни Приангарья, информацию о значимых решениях в работе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области, официальные комментарии. Ссылка: max.ru/irkobl