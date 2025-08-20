Минниханов обсудил с Файзуллиным реализацию нацпроектов и программ в сфере строительства

Узнать больше по теме

Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны

Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.