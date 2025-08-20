Ричмонд
Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов

АНКАРА, 20 авг — РИА Новости. Приземление президента РФ Владимира Путина на военной базе США на Аляске символизирует его возвращение к мировому лидерству, он является победителем происходящих процессов, пишет в среду турецкая газета Hürriyet.

«Самый большой победитель в этом процессе — Путин… Как только он (его самолёт — ред.) приземлился на американской базе на Аляске, он одновременно вернулся к мировому лидерству. Сев за стол переговоров на равных с (президентом США Дональдом — ред.) Трампом, Путин дал понять всему миру о своем участии в мировых процессах. Россия, находящаяся под санкциями, снова вернулась на мировую арену», — пишет издание.

Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
