Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов

«Самый большой победитель в этом процессе — Путин… Как только он (его самолёт — ред.) приземлился на американской базе на Аляске, он одновременно вернулся к мировому лидерству. Сев за стол переговоров на равных с (президентом США Дональдом — ред.) Трампом, Путин дал понять всему миру о своем участии в мировых процессах. Россия, находящаяся под санкциями, снова вернулась на мировую арену», — пишет издание.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.