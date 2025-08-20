Экс-начальника новосибирского ОЭБиПК Александра Умерова осудили за взятки

Он получил условный срок и многомиллионный штраф.
20 августа 2025 года в Новосибирске завершился процесс над экс-начальником отделения № 1 ОЭБиПК Александром Умеровым. Суд установил, что полицейский через посредников регулярно получал от 500 тыс. до 1 млн рублей ежемесячно за «крышевание» сети подпольных игорных заведений. Вину в получении взяток и превышении полномочий Умеров полностью признал, как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Приговором суда он лишен звания «майор полиции» и права работать в правоохранительных органах на шесть лет. Ему назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 18 млн рублей. Также конфискованы все активы, нажитые преступным путем. Решение пока не вступило в силу.
Уголовное дело против Умерова стало частью масштабного расследования коррупции в подразделениях экономической безопасности. Ранее к ответственности были привлечены экс-руководитель городского ОБЭП Андрей Хомин, его заместитель Дмитрий Шило, а также начальники районных подразделений Максим Абрамов и Денис Фетисов.
По данным следствия, общий объем незаконных доходов бывших сотрудников превысил 16 млн рублей, а у одного лишь Хомина арестовано имущества на 69 млн рублей.