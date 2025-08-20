Экс-начальника новосибирского ОЭБиПК Александра Умерова осудили за взятки

Приговором суда он лишен звания «майор полиции» и права работать в правоохранительных органах на шесть лет. Ему назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 18 млн рублей. Также конфискованы все активы, нажитые преступным путем. Решение пока не вступило в силу.